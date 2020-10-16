...FROST ADVISORY IN EFFECT FROM 1 AM TO 8 AM CDT SATURDAY...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PADUCAH HAS ISSUED A FROST
ADVISORY, WHICH IS IN EFFECT FROM 1 AM TO 8 AM CDT SATURDAY.
* WHAT...TEMPERATURES OF 35 TO 37 SATURDAY MORNING WILL RESULT
IN FROST FORMATION.
* WHERE...PORTIONS OF SOUTHWEST INDIANA, WESTERN KENTUCKY AND
SOUTHERN ILLINOIS.
* WHEN...FROM 1 AM TO 8 AM CDT SATURDAY.
* IMPACTS...FROST COULD KILL SENSITIVE OUTDOOR VEGETATION IF
LEFT UNCOVERED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE STEPS NOW TO PROTECT TENDER PLANTS FROM THE COLD.
A FROST ADVISORY MEANS THAT WIDESPREAD FROST IS EXPECTED.
SENSITIVE OUTDOOR PLANTS MAY BE KILLED IF LEFT UNCOVERED.
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...RED FLAG WARNING...
.CONDITIONS CONDUCIVE TO THE RAPID SPREAD OF WILDLAND FIRES WILL
OCCUR ON SATURDAY.
...RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 11 AM TO 7 PM CDT SATURDAY FOR
GUSTY SOUTH WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITIES FOR SOUTHEAST
MISSOURI...SOUTHERN ILLINOIS AND PORTIONS OF WESTERN
KENTUCKY...INCLUDING THE MARK TWAIN NATIONAL FOREST...THE SHAWNEE
NATIONAL FOREST AND THE CRAB ORCHARD NATIONAL WILDLIFE REFUGE...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PADUCAH HAS ISSUED A RED FLAG
WARNING FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITIES, WHICH IS IN
EFFECT FROM 11 AM TO 7 PM CDT SATURDAY.
* AFFECTED AREA...FIRE WEATHER ZONES 001, 002, 003, 004, 005, 006,
075, 076, 076, 077, 078, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 086,
087, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 100, 107, 108, 109,
110, 111, 112 AND 114.
* WINDS...SOUTH 15 TO 25 MPH WITH GUSTS 30 TO 35 MPH.
* TIMING...11 AM TO 7 PM CDT.
* RELATIVE HUMIDITY...20 TO 25 PERCENT.
* IMPACTS...ANY FIRES THAT DEVELOP WILL LIKELY SPREAD RAPIDLY,
DUE TO GUSTY WINDS AND LOW HUMIDITY LEVELS. OUTDOOR BURNING IS
NOT RECOMMENDED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE EITHER OCCURRING NOW....OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF
STRONG WINDS...LOW RELATIVE HUMIDITY...AND DRY FUEL MOISTURE CAN
CONTRIBUTE TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
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