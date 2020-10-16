The Kentucky Golf Coaches Association has named Marshall County seventh-grader Trinity Beth Kentucky's Ms. Golf for 2020.

Beth won three events in 2020, including the Region 1 championship, and was a runner-up in two others en route to winning Ms. Golf. She also helped Marshall County's team win a state championship last week in Bowling Green.

Marshall County's Savannah Howell finished third in the Ms. Golf rankings, and earned First Team All-State honors.

Murray's Mary Browder Howell and Marshall County's Megan Herrter made Second Team All-State.

On the boys' side, Marshall County's Jay Nimmo finished as runner-up behind Cooper's Rylan Wotherspoon for Mr. Golf. Nimmo beat Wotherspoon in a playoff to win his second-straight state championship last week.

Tags