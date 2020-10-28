For the first time in school history, Paducah Tilghman has advanced to the Region 1 volleyball championship. The Blue Tornado beat Calloway County in the region semifinals 25-8, 25-17, 25-18. 

Tilghman will face McCracken County in Thursday's championship after the Lady Mustangs swept Marshall County 25-15, 25-11, 25-14. Thursday's championship match will be played at 6:00pm at McCracken County High School.

In Region 2, Caldwell County won their first region title since 2011 with a 25-19, 25-10, 25-9 win over Madisonville-NH.

Caldwell County will host the Region 1 winner Monday night in the opening round of the state volleyball tournament.

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