ASIAN CARP
By Krystle Callais

KENTUCKY LAKE -- WPSD Local 6 will be at Kentucky Lake on Monday to learn more about what's being done about Asian Carp.

The Kentucky Department of Fish and Wildlife is working with the U.S. Geological Survey and Wildlife Services on an experimental mass-harvest at the lake.

U.S. Senate Majority Leader Mitch McConnell, Governor Andy Beshear, and U.S. Representative James Comers are some of the elected leaders who will be there.

We'll bring you coverage of the event on air and online.