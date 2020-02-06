Daniel Cameron

Daniel Cameron

PADUCAH -- Kentucky Attorney General Daniel Cameron will be in Paducah on Thursday.

He will be speaking at the Paducah Area Chamber of Commerce Power in Partnership Breakfast.

Members of the McCracken County/Paducah NAACP will also be speaking at the breakfast for the very first time.

The breakfast will begin at 7:30 a.m. We will be streaming it in this story.