...LAKE WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS
EVENING...
...FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 11 PM THIS EVENING TO
8 AM CDT SATURDAY...
* WHAT...FOR THE LAKE WIND ADVISORY, NORTH WINDS 10 TO 20 MPH
WITH GUSTS UP TO 30 MPH EXPECTED. FOR THE FROST ADVISORY,
TEMPERATURES AS LOW AS 33 TO 37 WILL RESULT IN FROST FORMATION.
* WHERE...PORTIONS OF SOUTHEAST MISSOURI, WESTERN KENTUCKY, AND
SOUTHERN ILLINOIS.
* WHEN...FOR THE LAKE WIND ADVISORY, FROM 10 AM THIS MORNING TO
8 PM CDT THIS EVENING. FOR THE FROST ADVISORY, FROM 11 PM THIS
EVENING TO 8 AM CDT SATURDAY.
* IMPACTS...STRONG WINDS AND ROUGH WAVES ON AREA LAKES WILL
CREATE HAZARDOUS CONDITIONS FOR SMALL CRAFT. FROST COULD KILL
SENSITIVE OUTDOOR VEGETATION IF LEFT UNCOVERED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
BOATERS ON AREA LAKES SHOULD USE EXTRA CAUTION SINCE STRONG WINDS
AND ROUGH WAVES CAN OVERTURN SMALL CRAFT.
TAKE STEPS NOW TO PROTECT TENDER PLANTS FROM THE COLD.
&&
...LAKE WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS
EVENING...
...FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 11 PM THIS EVENING TO
8 AM CDT SATURDAY...
* WHAT...FOR THE LAKE WIND ADVISORY, NORTH WINDS 10 TO 20 MPH
WITH GUSTS UP TO 30 MPH EXPECTED. FOR THE FROST ADVISORY,
TEMPERATURES AS LOW AS 33 TO 37 WILL RESULT IN FROST FORMATION.
* WHERE...PORTIONS OF SOUTHEAST MISSOURI, WESTERN KENTUCKY, AND
SOUTHERN ILLINOIS.
* WHEN...FOR THE LAKE WIND ADVISORY, FROM 10 AM THIS MORNING TO
8 PM CDT THIS EVENING. FOR THE FROST ADVISORY, FROM 11 PM THIS
EVENING TO 8 AM CDT SATURDAY.
* IMPACTS...STRONG WINDS AND ROUGH WAVES ON AREA LAKES WILL
CREATE HAZARDOUS CONDITIONS FOR SMALL CRAFT. FROST COULD KILL
SENSITIVE OUTDOOR VEGETATION IF LEFT UNCOVERED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
BOATERS ON AREA LAKES SHOULD USE EXTRA CAUTION SINCE STRONG WINDS
AND ROUGH WAVES CAN OVERTURN SMALL CRAFT.
TAKE STEPS NOW TO PROTECT TENDER PLANTS FROM THE COLD.
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