MCCRACKEN COUNTY, KY -- McCracken County deputies are requesting the public's help in identifying an attempted burglary suspect.

The McCracken County Sheriff's Department says the attempted burglary happened at Reidland Pharmacy in Paducah around 10:15 p.m. Thursday.

Security footage at the pharmacy showed a male attempting to open the drive-thru window.

The suspect is described as a while male in his mid-20s with a full beard and wearing a blue T-shirt and a two-tone blue baseball cap.

Anyone who recognizes the suspect is asked to call either the sheriff's department at (270) 444-4719 or Crime Stoppers at (270) 443-8355. You can also text the key work WKY and your information to 847411.  

Tags