...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN INDIANA...
KENTUCKY...ILLINOIS...MISSOURI...
OHIO RIVER AT J.T. MYERS DAM, SHAWNEETOWN, GOLCONDA, SMITHLAND DAM,
PADUCAH, OLMSTED LOCK AND DAM AND CAIRO
.THE OHIO RIVER WILL FALL BELOW FLOOD STAGE AT J.T. MYERS TONIGHT, AT
SHAWNEETOWN AND GOLCONDA TOMORROW, AND AT GOLCONDA ON THURSDAY. AT
PADUCAH AND OLMSTED, THE RIVER WILL CREST TODAY, AND AT THESE POINTS
AND CAIRO, THE RIVER WILL FALL BELOW FLOOD THIS WEEKEND OR NEXT WEEK.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SAFETY MESSAGE...
NEVER DRIVE CARS...TRUCKS OR SPORT UTILITY VEHICLES THROUGH FLOODED
AREAS. THE WATER MAY BE TOO DEEP TO ALLOW SAFE PASSAGE. NEVER ALLOW
CHILDREN TO PLAY IN OR NEAR FLOOD WATERS. STAY TUNED TO NOAA WEATHER
RADIO OR YOUR LOCAL MEDIA FOR FURTHER STATEMENTS AND POSSIBLE UPDATED
FORECASTS.
ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT
HTTP://WWW.CRH.NOAA.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=PAH /LOWER CASE/
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THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE OHIO RIVER AT PADUCAH.
* UNTIL SATURDAY EVENING.
* AT 11:00 AM TUESDAY THE STAGE WAS 46.0 FEET.
* FLOOD STAGE IS 39.0 FEET.
* MODERATE FLOODING IS OCCURRING AND MODERATE FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE RISING TO NEAR 46.1 FEET BY THIS
AFTERNOON. THE RIVER WILL FALL BELOW FLOOD STAGE SATURDAY
AFTERNOON.
* IMPACT...AT 47.0 FEET...PROPERTY DAMAGE BEGINS ON THE THE ILLINOIS
AND KENTUCKY SIDES OF THE RIVER.
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