The McCracken County Humane Society is an empty nest. 

Before the COVID-19 pandemic, the society had 200 dogs and cats that needed forever homes, and not they don't have any. 

The shelter's executive director Terry Vannerson says, "Oh I think it's really sad. When you have a facility and it's at capacity 90 percent of the time, and it's hard on our staff and everything. Walking through the halls, it's eerie. It's just strange because there used to be animals in here. It's really, it's really sad."

If you want to find a pet at a local shelter, be sure to call the shelter before you show up because their rules are different due to the COVID-19 pandemic.  

Tags