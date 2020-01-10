You can help Dandelion find her forever home.

She was brought to Project Hope Humane Society in Metropolis, Illinois with her mom and two other puppies after being rescued from an animal control facility where their owner surrendered them to be euthanized.

She has recently graduated from the Shawnee Wellness Assistance Therapy Training of SWATT program.

She was placed in a home, but it sadly didn't work out.

Dandelion is very timid so she needs to go to a home that can be patient with her and give her time to adjust.

Her adoption fee is waived for veterans and there is a reduced fee for anyone with a disability.

If you would like to find out more about her, call Project Hope at 618-524-8939.