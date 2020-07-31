You can help Elvie find his forever home. 

Elvie is about 4 months old and is mostly white, but also has some grey markings. 

He's very loving and just needs someone to give him a good home and all the love he deserves. 

Elvie is being fostered through Creatures Great and Small. You can call his foster mom Beverly Mitchell at 270-559-6018 if you're interested in him. 