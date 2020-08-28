...LAKE WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 6 PM CDT THIS EVENING...
* WHAT...SOUTH WINDS AROUND 15 MPH WITH GUSTS UP TO 30 MPH
EXPECTED.
* WHERE...ALL OF WESTERN KENTUCKY.
* WHEN...UNTIL 6 PM CDT THIS EVENING.
* IMPACTS...STRONG WINDS AND ROUGH WAVES ON AREA LAKES WILL
CREATE HAZARDOUS CONDITIONS FOR SMALL CRAFT.
* ADDITIONAL DETAILS...BOATERS ON LAKE BARKLEY AND KENTUCKY LAKE
WILL ENCOUNTER INCREASINGLY ROUGH CONDITIONS THIS AFTERNOON.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
BOATERS ON AREA LAKES SHOULD USE EXTRA CAUTION SINCE STRONG WINDS
AND ROUGH WAVES CAN OVERTURN SMALL CRAFT.
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.RAINFALL FROM THE REMNANTS OF LAURA WILL BE TORRENTIAL AT TIMES
TODAY. ISOLATED RAINFALL TOTALS UP TO 2 INCHES ARE POSSIBLE, WITH
MOST LOCATIONS RECEIVING AN INCH OR LESS.
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH LATE TONIGHT...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF SOUTHERN ILLINOIS AND WESTERN KENTUCKY, INCLUDING
THE FOLLOWING AREAS, IN SOUTHERN ILLINOIS, ALEXANDER, HARDIN,
MASSAC, POPE, AND PULASKI. IN WESTERN KENTUCKY, BALLARD,
CALDWELL, CALLOWAY, CARLISLE, CHRISTIAN, CRITTENDEN, FULTON,
GRAVES, HICKMAN, HOPKINS, LIVINGSTON, LYON, MARSHALL,
MCCRACKEN, MCLEAN, MUHLENBERG, TODD, TRIGG, AND WEBSTER.
* THROUGH LATE TONIGHT
* EXCESSIVE RAINFALL FROM THE REMNANTS OF LAURA MAY BRING FLASH
FLOODING. RAINFALL RATES OF 1 TO 2 INCHES PER HOUR ARE POSSIBLE
IN HEAVIER STORMS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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