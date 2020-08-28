You can help Izzy find her forever home.

Izzy is a four-month-old Pomeranian who's owner recently had to surrender her to Project Hope Humane Society in Metropolis. 

She is very sweet and very small, weighing only four pounds. She loves everyone and is full of energy. 

She's still working on her house training, so she needs a home that will be patient with her. 

Izzy's $200 adoption fee includes all of her current vet work. 

You can find out more about Izzy by calling Project Hope at 618-638-4555.