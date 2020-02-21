A rocket, powered by fire, sounds like fun, right?
Our “science guy” Jason Lindsey shows the fire rocket, an experiment, you shouldn’t try at home.
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN ILLINOIS...KENTUCKY...MISSOURI... OHIO RIVER AT SMITHLAND DAM...OLMSTED LOCK AND DAM...PADUCAH AND CAIRO .THE OHIO RIVER WILL REMAIN NEAR CREST FOR A FEW DAYS, THEN FALL, EVENTUALLY BELOW FLOOD STAGE LATE NEXT WEEK. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... SAFETY MESSAGE... NEVER DRIVE CARS...TRUCKS OR SPORT UTILITY VEHICLES THROUGH FLOODED AREAS. THE WATER MAY BE TOO DEEP TO ALLOW SAFE PASSAGE. NEVER ALLOW CHILDREN TO PLAY IN OR NEAR FLOOD WATERS. STAY TUNED TO NOAA WEATHER RADIO OR YOUR LOCAL MEDIA FOR FURTHER STATEMENTS AND POSSIBLE UPDATED FORECASTS. ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT HTTP://WWW.CRH.NOAA.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=PAH /LOWER CASE/ && THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE OHIO RIVER AT PADUCAH. * UNTIL SATURDAY FEBRUARY 29. * AT 6:00 PM THURSDAY THE STAGE WAS 48.1 FEET. * FLOOD STAGE IS 39.0 FEET. * MODERATE FLOODING IS OCCURRING AND MODERATE FLOODING IS FORECAST. * FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE TO FALL TO BELOW FLOOD STAGE BY SATURDAY MORNING. * IMPACT...AT 47.0 FEET...PROPERTY DAMAGE BEGINS ON THE THE ILLINOIS AND KENTUCKY SIDES OF THE RIVER. &&
Currently in Paducah