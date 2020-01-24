...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
ILLINOIS...KENTUCKY...MISSOURI...
OHIO RIVER AT SHAWNEETOWN
OHIO RIVER AT PADUCAH
OHIO RIVER AT OLMSTED LOCK AND DAM
OHIO RIVER AT CAIRO
.THE RIVER WILL CONTINUE TO SLOWLY FALL, DROPPING BELOW FLOOD STAGE
OVER THE NEXT WEEK.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SAFETY MESSAGE...
NEVER DRIVE CARS...TRUCKS OR SPORT UTILITY VEHICLES THROUGH FLOODED
AREAS. THE WATER MAY BE TOO DEEP TO ALLOW SAFE PASSAGE. NEVER ALLOW
CHILDREN TO PLAY IN OR NEAR FLOOD WATERS. STAY TUNED TO NOAA WEATHER
RADIO OR YOUR LOCAL MEDIA FOR FURTHER STATEMENTS AND POSSIBLE UPDATED
FORECASTS.
ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT
HTTP://WWW.CRH.NOAA.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=PAH /LOWER CASE/
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THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE OHIO RIVER AT PADUCAH
* UNTIL FRIDAY AFTERNOON.
* AT 7:00 PM THURSDAY THE STAGE WAS 39.5 FEET.
* FLOOD STAGE IS 39.0 FEET.
* MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE TO FALL TO BELOW FLOOD STAGE BY
TOMORROW MORNING.
* IMPACT...AT 39.0 FEET...MINOR FLOODING OCCURS AFFECTING MAINLY
BOTTOMLAND AND SURROUNDING LOW LYING AREAS.
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...FOG, RAIN, AND DRIZZLE LIKELY THIS MORNING...
FOR TRAVELERS AND RESIDENTS OF SOUTHEAST MISSOURI, SOUTHERN
ILLINOIS, AND THE PURCHASE AREA OF WEST KENTUCKY, GENERAL WEATHER
CONDITIONS MAY WORSEN DURING THE MORNING HOURS.
SCATTERED SHOWERS AND DRIZZLE WILL BE COMMON PLACE DURING THE
EARLY MORNING HOURS OVER SOUTHEAST MISSOURI. THIS PRECIPITATION
WILL THEN MOVE NORTHEAST INTO SOUTHERN ILLINOIS AND THE PURCHASE
AREA OF WEST KENTUCKY BY MID-MORNING.
DURING THIS TIME, FOG MAY REDUCE VISIBILITIES TO LESS THAN A
MILE, WITH SOME LOCATIONS SEEING VISIBILITIES DROPPING LESS THAN A
QUARTER MILE AT TIMES.
DRIVERS SHOULD BE WATCHFUL FOR FREQUENT CHANGES IN VISIBILITY DUE
TO RAIN AND FOG THIS MORNING AND DRIVE ACCORDINGLY.