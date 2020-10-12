Early voting:

  • October 14, 2020 - October 29, 2020

Voting Hours are as follows:

  • October 14 from 8:00 am to 7:00 pm
  • October 15 – October 28 (including both Saturdays)from  8:30 am to 4:30 pm
  • October 29 from 8:00 am to 7:00 pm
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