covid 19 IL

SPRINGFIELD, IL -- The Illinois Department of Illinois has reported the death of an infant younger than one who tested positive for COVID-19. 

Older adults are at higher risk of severe illness, and more than 85% of deaths in Illinois are among people 60 years of age and older. However, public health officials say people of all ages are suffering. 

Saturday, IDPH reported 465 new cases of COVID-19 in Illinois, including 13 deaths, one being an infant and one an Illinois state employee of the Department of Human Services. 

  • Cook County: infant, 2 males 60s, 2 males 70s, 1 female 70s, female 80s, male 80s
  • McHenry County: male 50s
  • Kane County: 2 males 70s
  • Lake County: female 90s
  • Will County: female 90s

Carroll, Fayette, and Macon counties are now reporting cases. 

IDPH says there are now 3,491 cases,and 47 deaths, within 43 counties. The ages of cases ranges younger than one to 99 years old. 

For all personal protective equipment (PPE) donations, email PPE.donations@illinois.gov.  For health questions about COVID-19, call the hotline at 1-800-889-3931 or email dph.sick@illinois.gov.  