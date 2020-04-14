Be prepared for possible freezing temperatures overnight.
...FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 8 AM CDT WEDNESDAY... * WHAT...LOW TEMPERATURES NEAR FREEZING. * WHERE...PORTIONS OF SOUTHWEST INDIANA, SOUTHEAST MISSOURI, WESTERN KENTUCKY AND SOUTHERN ILLINOIS. * WHEN...FROM LATE TONIGHT THROUGH EARLY WEDNESDAY MORNING. * IMPACTS...FROST AND FREEZE CONDITIONS COULD HARM SENSITIVE VEGETATION. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE STEPS NOW TO PROTECT TENDER PLANTS FROM THE COLD. THOSE THAT HAVE IN-GROUND SPRINKLER SYSTEMS SHOULD DRAIN THEM AND COVER ABOVE- GROUND PIPES TO PROTECT THEM FROM FREEZING. &&
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