IL coronavirus

SPRINGFIELD, IL -- The Illinois Department of Public Health says there are 1,529 new cases of COVID-19 in Illinois, including 82 new deaths. 

This brings the state total up to 15,078, with 462 deaths in 78 counties. IDPH says the age of cases ranges from younger than one to older than 100 years. 

  • Boone County: 1 female 80s
  • Cook County: 1 male 30s, 4 males 40s, 2 females 50s, 8 males 50s, 2 females 60s, 7 males 60s, 12 females 70s, 7 males 70s, 4 females 80s, 10 males 80s, 2 females 90s, 2 males 90s
  • DuPage County: 1 male 60s, 1 female 70s, 1 female 80s, 1 male 80s,
  • Kane County: 1 male 60s
  • Lake County: 2 females 80s, 1 female 90s
  • Macon County: 1 male 80s
  • Madison County: 1 female 60s
  • McHenry County: 1 male 70s
  • St. Clair County: 1 male 70s
  • Tazewell County: 1 female 80s
  • Will County: 1 female 60s, 2 males 60s, 2 males 70s, 2 females 80s

Stark County is also reporting a case. 

For all personal protective equipment (PPE) donations, email PPE.donations@illinois.gov.  For health questions about COVID-19, call the hotline at 1-800-889-3931 or email dph.sick@illinois.gov.  

In his briefing, Gov. Pritzker also talked about the Illinois Response Fund, which has raised more than $28 million dollars from nearly 2,000 donors. 

He says in a Facebook post that the fund announced the first round of grant distributions Wednesday, with $5.5 million to 30 organizations serving families across 96% of the state.

Tags