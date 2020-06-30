...FLASH FLOOD WATCH NOW IN EFFECT THROUGH WEDNESDAY EVENING...
THE FLASH FLOOD WATCH IS NOW IN EFFECT FOR
* PORTIONS OF SOUTHERN ILLINOIS, SOUTHWEST INDIANA, WESTERN
KENTUCKY, AND SOUTHEAST MISSOURI, INCLUDING THE FOLLOWING
AREAS, IN SOUTHERN ILLINOIS, ALEXANDER, EDWARDS, FRANKLIN,
GALLATIN, HAMILTON, HARDIN, JACKSON, JEFFERSON, JOHNSON,
MASSAC, PERRY IL, POPE, PULASKI, SALINE, UNION, WABASH, WAYNE
IL, WHITE, AND WILLIAMSON. IN SOUTHWEST INDIANA, GIBSON, PIKE,
POSEY, SPENCER, VANDERBURGH, AND WARRICK. IN WESTERN KENTUCKY,
BALLARD, CALDWELL, CALLOWAY, CARLISLE, CHRISTIAN, CRITTENDEN,
DAVIESS, FULTON, GRAVES, HENDERSON, HICKMAN, HOPKINS,
LIVINGSTON, LYON, MARSHALL, MCCRACKEN, MCLEAN, MUHLENBERG,
TODD, TRIGG, UNION KY, AND WEBSTER. IN SOUTHEAST MISSOURI,
BOLLINGER, CAPE GIRARDEAU, MISSISSIPPI, NEW MADRID, PERRY MO,
SCOTT, AND STODDARD.
* THROUGH WEDNESDAY EVENING
* AN ADDITIONAL 1 TO 3 INCHES OF RAINFALL IS EXPECTED, WITH
LOCALLY HIGHER AMOUNTS LIKELY, ESPECIALLY RIGHT ALONG THE
MISSISSIPPI RIVER VALLEY.
* HEAVY RAINFALL WILL RESULT IN FLOODING OF LOW LYING OR POOR
DRAINAGE AREAS, AND ULTIMATELY DANGEROUS FLASH FLOODING COULD
OCCUR ON SMALLER CREEKS, STREAMS AND LOW WATER CROSSINGS.
SIGNIFICANT RISES ON LARGER STREAMS AND RIVERS WILL ALSO BE
POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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