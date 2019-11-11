PADUCAH -- We will be livestreaming the events of the American Hero Veterans Day Celebration on this page.

Coverage will start around 6:30 a.m. with the sunrise service and go until about 2:00 p.m.

For a full list of events planned for the day, click here.

American Hero Veterans Day Celebration photos

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Veteran's Day Flyer 2019 (correct)