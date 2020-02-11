Jennifer Campbell in court

MCCRACKEN COUNTY, KY -- The animal abuse case against Jennifer Campbell is going to trial.

Both Jennifer and her father, Harold Campbell, are facing 51 counts of misdemeanor animal cruelty.

The charges stem from McCracken County Animal Control finding dozens of Chihuhuas in the Campbells' home in October. Some of the animals died.

Jennifer was the only one to appear in court on Tuesday. It was a continuation from last month in which a plea deal offer was made.

Judge Todd Jones

The offer made to both Campbells was 45 days in jail and no animals for two years.

On Tuesday, Judge Todd Jones decided to not accept the plea deal for Jennifer.

Jennifer will now be facing a jury trial. Her next court appearance is February 18.

Harold was not involved in the proceedings on Tuesday. His case is being continued also on February 18.