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ANNA, IL — An Anna, Illinois, man was sentenced to four years in jail after smuggling a baggy of methamphetamine into the Jackson County Jail. 

Jackson County State's Attorney Michael Carr says on July 9, following his arrest,  43-year-old Troy Guynn smuggled a small baggy of methamphetamine into the jail and ingested some of the drug in his cell three days later. Carr says Guynn then panicked and called for help, which is when deputies found the remaining methamphetamine. 

Wednesday, Guynn pled guilty to one count of possession of contraband in a penal institution and was sentenced to four years in the Illinois Department of Corrections, followed by a two year period of mandatory supervised release. 

Carr says the investigation was conducted by the Carbondale Police Department and Assistant State's Attorney Rebecca Blomer was responsible for the prosecution. 

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