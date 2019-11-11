MARTIN, TN -- Martin police are investigating a second overnight shooting.

Around 2:37 a.m., Martin police were called to the Cambridge Apartments at 529 Lee Street on report of a shooting.

When officers arrived, they found 21-year-old Hunter Williams lying on the couch with wounds to his right side.

Williams told police multiple people had kicked in his front door and shot him.

He was taken to a local hospital and then airlifted to Vanderbilt University Medical Center in Nashville.

Anyone with information is asked to call the Martin Police Department at 731-587-2611.

This is the second shooting in Martin. One person was injured in a shooting early Saturday morning.