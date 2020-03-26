BLOOD DRIVE
By Krystle Callais

PADUCAH -- A blood drive is being held this Saturday in Paducah.

Blood donations have dropped due to the COVID-19 outbreak.

The blood drive is being run by the Kentucky Blood Center.

They provide all of the blood to Baptist Health Paducah and some to Mercy Health Lourdes Hospital.

The blood drive will be held at the Lone Oak Fire Department Station #3 from 9 a.m. - 1 p.m.

Those wanting to donate must make an appointment online in advance. You can make an appointment by calling 800-775-2522 or by clicking here.

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