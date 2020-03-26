...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE OHIO RIVER IN INDIANA...
KENTUCKY...ILLINOIS...
AT NEWBURGH DAM, MOUNT VERNON, J.T. MYERS DAM, SHAWNEETOWN,
GOLCONDA, SMITHLAND DAM, PADUCAH, OLMSTED LOCK AND DAM, AND CAIRO
.THE OHIO RIVER CONTINUES TO RISE. IT IS FORECAST TO CREST AT NEWBURGH
TODAY, MOUNT VERNON TOMORROW, FROM J.T. MYERS TO SMITHLAND SATURDAY,
AND FROM PADUCAH TO CAIRO SUNDAY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SAFETY MESSAGE...
NEVER DRIVE CARS...TRUCKS OR SPORT UTILITY VEHICLES THROUGH FLOODED
AREAS. THE WATER MAY BE TOO DEEP TO ALLOW SAFE PASSAGE. NEVER ALLOW
CHILDREN TO PLAY IN OR NEAR FLOOD WATERS. STAY TUNED TO NOAA WEATHER
RADIO OR YOUR LOCAL MEDIA FOR FURTHER STATEMENTS AND POSSIBLE UPDATED
FORECASTS.
ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT
HTTP://WWW.CRH.NOAA.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=PAH /LOWER CASE/
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THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE OHIO RIVER AT PADUCAH
* UNTIL FURTHER NOTICE.
* AT 11:00 AM THURSDAY THE STAGE WAS 43.8 FEET.
* FLOOD STAGE IS 39.0 FEET.
* MODERATE FLOODING IS OCCURRING AND MODERATE FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE RISING TO NEAR 45.0 FEET BY
SUNDAY MORNING THEN BEGIN FALLING.
* IMPACT...AT 47.0 FEET...PROPERTY DAMAGE BEGINS ON THE THE ILLINOIS
AND KENTUCKY SIDES OF THE RIVER.
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