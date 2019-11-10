Lane closures

UPDATE: The lane restrictions on the Cairo Bridge have been moved to Thursday, Nov. 14 due to weather. 

CAIRO, IL— Drivers traveling on the Cairo should allow extra time to get to their destination this Tuesday. 

There will be daytime lane restrictions on the US-51 Ohio River Cairo Bridge so the Kentucky Transportation Cabinet can make repairs on the bridge deck. 

Drivers should be prepared for alternating flow controlled by flaggers near the Illinois end of the bridge from around 9 a.m.- 3 p.m. on Tuesday. 

The restrictions could changed based on weather conditions. 