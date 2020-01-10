Paducah City Commission candidates 1/10/2020

PADUCAH — The deadline has passed for candidates to file for the 2020 election in Kentucky. Here are your Paducah City Commission candidates.

Commissioners Sandra Wilson and Gerald Watkins are running for reelection.

Other candidates vying for your vote include Robert Shy, Carol Gault, Raynarldo Henderson, Shannon Wathen, John "Buzz" Vontesmar, Melinda Winchester, Mike Reed, Lakilia Bedeau, and David Guess.

Mayor Pro Tem Richard Abraham is running for mayor against incumbent Brandi Harless. Local businessman George Bray is also running for mayor.

Paducah Mayoral Candidates

From left: Richard Abraham, George Bray and Brandi Harless

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