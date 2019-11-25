Deneyar Puckett and Charles Harding

MURRAY, KY — Two people charged after a man's body was found in Murray over the weekend were arraigned Monday. 

Sunday, the Murray Police Department said a man's body was found after police received a tip about a possible murder in an apartment complex on South 5th Street. 

Police arrested 51-year-old Charles Harding and Deneyar Kim Puckett Sunday in connection to the case. Harding was charged with first-degree manslaughter, and Puckett was charged with second-degree burglary. 

The two were arraigned Monday in Calloway County District Court. Preliminary hearings were scheduled for Dec. 5. 

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