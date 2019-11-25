...WIND ADVISORY IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 3 PM CST
WEDNESDAY...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PADUCAH HAS ISSUED A WIND
ADVISORY, WHICH IS IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 3 PM CST
WEDNESDAY.
* TIMING...WIND GUSTS ARE EXPECTED TO BE THE HIGHEST STARTING AROUND
MIDNIGHT TONIGHT AND LAST UNTIL MID AFTERNOON WEDNESDAY.
* WINDS...SUSTAINED WINDS OF 20 TO 30 MPH WITH GUSTS TO AROUND 40
MPH.
* IMPACTS...DRIVERS OF HIGH PROFILE VEHICLES SHOULD USE CAUTION.
LOOSE OBJECTS LEFT OUTDOORS WILL LIKELY BE TOSSED AROUND. THESE
WIND GUSTS MAY DOWN A FEW TREE BRANCHES OR LOOSELY ROOTED SMALL
TREES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WIND ADVISORY IS ISSUED WHEN SUSTAINED WINDS ARE EXPECTED TO
REACH 30 MPH OR GREATER FOR LONGER THAN ONE HOUR...OR WIND GUSTS
ARE EXPECTED TO REACH 40 MPH FOR ANY DURATION.
&&
...STRONG AND GUSTY WINDS TUESDAY EVENING THROUGH WEDNESDAY...
SOUTH TO SOUTHEAST WINDS ARE FORECAST TO INCREASE BY TUESDAY
EVENING, THEN SWITCH TO THE SOUTHWEST AND THEN WEST WITH THE
PASSAGE OF A STRONG COLD FRONT LATE TUESDAY NIGHT INTO WEDNESDAY
MORNING. GUSTS OF 30 TO 40 MPH WILL BE POSSIBLE. ADDITIONALLY,
THERE WILL BE A CHANCE OF THUNDERSTORMS TUESDAY EVENING AND NIGHT.
HIGHER WIND GUSTS MAY ACCOMPANY STRONG, AND POSSIBLY SEVERE
STORMS, PRIMARILY OVER SOUTHEAST MISSOURI, SOUTHWEST ILLINOIS AND
FAR WEST KENTUCKY.