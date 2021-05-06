THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
152 IN EFFECT UNTIL 6 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES
IN SOUTHEAST ILLINOIS
EDWARDS
IN SOUTHERN ILLINOIS
ALEXANDER FRANKLIN GALLATIN
HAMILTON HARDIN JACKSON
JEFFERSON JOHNSON MASSAC
PERRY POPE PULASKI
SALINE UNION WABASH
WAYNE WHITE WILLIAMSON
IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES
IN SOUTHWEST INDIANA
POSEY
IN SOUTHWEST INDIANA
GIBSON VANDERBURGH
IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES
IN WESTERN KENTUCKY
BALLARD CALDWELL CALLOWAY
CARLISLE CRITTENDEN FULTON
GRAVES HENDERSON HICKMAN
LIVINGSTON LYON MARSHALL
MCCRACKEN TRIGG UNION
WEBSTER
IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES
IN SOUTHEAST MISSOURI
BOLLINGER BUTLER CAPE GIRARDEAU
CARTER MISSISSIPPI NEW MADRID
PERRY RIPLEY SCOTT
STODDARD WAYNE
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBION, BARDWELL, BENTON, BLOOMFIELD,
CADIZ, CAIRO, CAPE GIRARDEAU, CARBONDALE, CARMI, CHARLESTON,
CLINTON, DIXON, DONIPHAN, EDDYVILLE, ELIZABETHTOWN, EVANSVILLE,
FAIRFIELD, FORT BRANCH, GOLCONDA, GRAYVILLE, HARRISBURG,
HENDERSON, HERRIN, HICKMAN, JACKSON, JONESBORO, MARBLE HILL,
MARION, MAYFIELD, MCLEANSBORO, METROPOLIS, MORGANFIELD,
MOUND CITY, MOUNT CARMEL, MOUNT VERNON, MURPHYSBORO, MURRAY,
NEW MADRID, PADUCAH, PERRYVILLE, PIEDMONT, PINCKNEYVILLE,
POPLAR BLUFF, POSEYVILLE, PRINCETON, SHAWNEETOWN, SIKESTON,
SMITHLAND, VAN BUREN, VIENNA, WEST FRANKFORT, WEST SALEM,
AND WICKLIFFE.