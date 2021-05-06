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McCRACKEN COUNTY, KY — KY 339/ Clinton Road has reopened to normal traffic at mile marker 1.1 in McCracken County at the Mayfield Creek Culvert just north of the McCracken/ Graves County line.

The Kentucky Department of Transportation closed the road Tuesday after floodwaters had caused erosion around the culvert. Engineers checked out the damage and made a repair plan on Wednesday. 

Concrete for the repair was delivered Wednesday afternoon. After allowing the concrete to cure overnight, the culvert was reopened around 9 a.m. and normal traffic flow was restored.