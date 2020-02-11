Police crash

WEAKLEY COUNTY, TN -- A Columbia, Tennessee man died over the weekend after he fell out of a moving car.

Around 4:47 a.m. Sunday, Weakley County Sheriff's deputies were called to Highway 22 near the Highway 431/Walmart exit just northwest of Martin.

Deputies found 44-year-old Chad Brent Plunk of Columbia with severe injuries to his head and other parts of his body.

Deputies say Plunk and his wife were driving west on Highway 22 when the two got into an argument.

Plunk then opened the door and fell out of the car. He was being airlifted to a Memphis hospital when he died.

Alcohol is believed to be a factor in the incident.