Coats for Kids 10/25/2019

PADUCAH — Thank you from all of us at Local 6 to everyone who donated to our Coats for Kids campaign! The coats will go to help kids in your community who may not be able to afford one.

Many of you gave during the coat drive at the WPSD-TV station on Wednesday, and many others donated by visiting their local branch of River Valley AgCredit, our longtime partner in this campaign.

River Valley AgCredit says Credit Bureau Systems employees raise $503, which their boss matched. They also bought 42 brand new coats, and donated 26 gently-used coats.

River Valley says Derksen Portable Buildings donated 46 coats on Friday, the last day of this year's campaign, through their employees. River Valley also received four coats that were mailed from Las Vegas.

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