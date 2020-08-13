crash

HICKMAN COUNTY, KY — Kentucky Transportation Cabinet says a section of KY 1037 in Hickman County is blocked due to a concrete truck crash. 

KY 1037 is blocked between KY 123 and KY 780 at the southwest edge of Clinton 

Estimated duration until the site is cleared is 3 hours. 

Drivers can self-detour on KY 123, KY 58 and U.S. 51.

KYTC says they will send updates when more information is available. 

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