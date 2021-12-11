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MAYFIELD, KY — The Mayfield Consumer Products candle factory has reportedly collapsed amid Friday night's tornado and severe storms, and crews are working to find people who may be trapped under the rubble. 

Callie Lemle, the wife of Graves County Economic Development President Jason Lemle, says her husband is at Mayfield Consumer Products right now. She says people are digging through the rubble trying to get people out.

She says they're not sure how many people are trapped, but they can hear people who are underneath the rubble. 

She said her husband told her they need more volunteers, and anyone with gloves, headlamps, equipment for digging, etc. is welcome to help. 

The factory stood at 112 Industrial Drive in Mayfield. 