  • kcallais

PADUCAH -- After more than five years, work is being done to bring the former Whaler's Catch restaurant back to life.

The crow's nest was torn down on Wednesday.

Centurion Development bought the property last year and it is expected to reopen as a Broussard's Cajun Cuisine this spring.

We reached out to Broussard's to find out if they are hiring yet. They said they'll have an update for us in the next week or so.

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