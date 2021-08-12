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Turhan Sims

GRAVES COUNTY, KY — The Graves County Sheriff's Office is searching for a Mayfield man wanted on a first-degree strangulation charge.

The sheriff's office says the man, 33-year-old Turhan Sims, is also charged with fourth-degree assault and abandonment of a minor. 

Investigators believe Sims is still in the Mayfield area. 

Anyone with information about Sims' location can call the sheriff's office at 270-247-4501.