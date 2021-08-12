THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
435 IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT FRIDAY FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES
IN SOUTHERN ILLINOIS
ALEXANDER FRANKLIN GALLATIN
HAMILTON HARDIN JACKSON
JEFFERSON JOHNSON MASSAC
PERRY POPE PULASKI
SALINE UNION WHITE
WILLIAMSON
IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY
IN SOUTHWEST INDIANA
POSEY
IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES
IN WESTERN KENTUCKY
BALLARD CARLISLE CRITTENDEN
HENDERSON LIVINGSTON MCCRACKEN
UNION WEBSTER
IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES
IN SOUTHEAST MISSOURI
BOLLINGER CAPE GIRARDEAU MISSISSIPPI
NEW MADRID PERRY SCOTT
STODDARD
THIS INCLUDES THE CITIES OF BARDWELL, BLOOMFIELD, CAIRO,
CAPE GIRARDEAU, CARBONDALE, CARMI, CHARLESTON, DIXON,
ELIZABETHTOWN, GOLCONDA, HARRISBURG, HENDERSON, HERRIN, JACKSON,
JONESBORO, MARBLE HILL, MARION, MCLEANSBORO, METROPOLIS,
MORGANFIELD, MOUND CITY, MOUNT VERNON, MURPHYSBORO, NEW MADRID,
PADUCAH, PERRYVILLE, PINCKNEYVILLE, POSEYVILLE, SHAWNEETOWN,
SIKESTON, SMITHLAND, VIENNA, WEST FRANKFORT, AND WICKLIFFE.