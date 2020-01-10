Wyatt 1/10/2020

JACKSON COUNTY, IL — We have an update on a story many of you have been following closely. Wyatt, the dog who has been receiving care at St. Francis Community Animal Rescue & Education in Murphysboro, Illinois, is continuing to improve.

The dog had to have surgery after his snout was tied shut with rubber bands so tightly that the bands cut off circulation and cut the dog down to the bone. Thursday, we told you the veterinary clinic was able to close the wound under Wyatt's lower jaw, but swelling was too severe to close the upper portion.

St. Francis CARE tells Local 6 they were able to close the upper part of his wound Friday. He may have to have one or two more surgeries, depending on how his healing progresses, but St. Francis CARE says Wyatt is on the right track for recovery.

The nonprofit animal rescue says the dog is staying hydrated and eating. They say he is happy, and loving all the snuggles he gets, as well a s a bed someone donated for him Friday.

Wyatt was forfeited to Carbondale, Illinois, Animal Control a week ago. From there, he was taken first to the Southern Illinois Humane Society and then to St. Francis CARE.

Tags