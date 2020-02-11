planetarium
By WPSD Staff

GOLDEN POND, KY -- You can help upgrade the planetarium at the Land Between the Lakes.

The Friends of Land Between the Lakes says they have received an anonymous gift of $20,000.

However, the only way the group can keep all the money is if they are able to raise $20,000 on their own by May 1.

Money from the gift and donations will be used for improvements to the planetarium at the Golden Pond Visitor Center.

The upgrades are necessary to keep the planetarium open.

Donations of any amount are appreciated. You can make a donation by calling 270-924-2077 or by clicking here.