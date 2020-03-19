...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH FRIDAY MORNING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* THE ENTIRE QUAD STATE REGION OF SOUTHERN ILLINOIS, SOUTHWEST
INDIANA, WESTERN KENTUCKY, AND SOUTHEAST MISSOURI.
* THROUGH FRIDAY MORNING.
* MULTIPLE ROUNDS OF HEAVY RAINFALL WILL FALL ON SATURATED OR
NEARLY SATURATED GROUNDS. AND WITH CREEKS AND STREAMS ALREADY
SWOLLEN, MUCH OF THIS RAINFALL WILL BECOME RUNOFF, CAUSING
FLOODING ISSUES AND POSSIBLE FLASH FLOODING WHERE STORMS BRING
THE HEAVIEST RAINS.
* LOW LYING AREAS AND LOW WATER CROSSINGS WILL BE THE FIRST TO
FLOOD WHEN IT RAINS. MULTIPLE ROUNDS OF RAINFALL, HEAVY AT
TIMES, WILL LIKELY EXPAND THESE USUAL FLOOD PRONE AREAS, TO
INCLUDE MORE EXPANSIVE, GENERAL ROAD FLOODING. CREEKS AND
STREAMS ALREADY AT BANKFULL WILL FURTHER HEIGHTEN THE FLASH
FLOODING HAZARD AS ADDITIONAL HEAVY RAINS OCCUR.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
&&
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 58 IN
EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES
IN SOUTHEAST ILLINOIS
EDWARDS
IN SOUTHERN ILLINOIS
ALEXANDER FRANKLIN GALLATIN
HAMILTON HARDIN JEFFERSON
JOHNSON MASSAC POPE
PULASKI SALINE UNION
WABASH WAYNE WHITE
WILLIAMSON
IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES
IN SOUTHWEST INDIANA
POSEY
IN SOUTHWEST INDIANA
GIBSON PIKE SPENCER
VANDERBURGH WARRICK
IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES
IN WESTERN KENTUCKY
BALLARD CALDWELL CALLOWAY
CARLISLE CHRISTIAN CRITTENDEN
DAVIESS FULTON GRAVES
HENDERSON HICKMAN HOPKINS
LIVINGSTON LYON MARSHALL
MCCRACKEN MCLEAN MUHLENBERG
TODD TRIGG UNION
WEBSTER
IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES
IN SOUTHEAST MISSOURI
BOLLINGER BUTLER CAPE GIRARDEAU
CARTER MISSISSIPPI NEW MADRID
RIPLEY SCOTT STODDARD
WAYNE
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBION, BARDWELL, BENTON, BLOOMFIELD,
BOONVILLE, CADIZ, CAIRO, CALHOUN, CAPE GIRARDEAU, CARMI,
CHARLESTON, CLINTON, DIXON, DONIPHAN, EDDYVILLE, ELIZABETHTOWN,
ELKTON, EVANSVILLE, FAIRFIELD, FORT BRANCH, GOLCONDA, GRAYVILLE,
GREENVILLE, HARRISBURG, HENDERSON, HERRIN, HICKMAN, HOPKINSVILLE,
JACKSON, JONESBORO, MADISONVILLE, MARBLE HILL, MARION, MAYFIELD,
MCLEANSBORO, METROPOLIS, MORGANFIELD, MOUND CITY, MOUNT CARMEL,
MOUNT VERNON, MURRAY, NEW MADRID, OWENSBORO, PADUCAH, PETERSBURG,
PIEDMONT, POPLAR BLUFF, POSEYVILLE, PRINCETON, ROCKPORT,
SHAWNEETOWN, SIKESTON, SMITHLAND, VAN BUREN, VIENNA,
WEST FRANKFORT, WEST SALEM, AND WICKLIFFE.
...MORE STORMS EXPECTED LATER TONIGHT...
ALTHOUGH THE THUNDERSTORM ACTIVITY HAS MOVED OUT OF WEST
KENTUCKY, MORE IS EXPECTED TOWARD MIDNIGHT AND POSSIBLY AFTER.
FOR THE NEXT SEVERAL HOURS, MAINLY SHOWERS ARE EXPECTED OVER
WEST KENTUCKY THROUGH ABOUT 10PM CDT. AFTER THAT, STRONG TO SEVERE
STORMS COULD MOVE INTO THE AREA AND LAST WELL INTO THE OVERNIGHT
HOURS.
RESIDENTS ARE URGED TO HAVE SEVERAL WAYS TO RECEIVE WARNINGS AND
SOMETHING TO WAKE THEM UP OVERNIGHT SHOULD SEVERE WEATHER IMPACT
THEIR AREA.
A TORNADO WATCH IS IN EFFECT UNTIL 11PM CDT. ADDITIONAL WATCHES
ARE POSSIBLE.