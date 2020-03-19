D-H Ferry

HICKMAN, KY — The Dorena-Hickman Ferry halted service Friday because of floodwaters covering the Kentucky landing, the Kentucky Transportation Cabinet says.

The ferry crosses the Mississippi River, connecting KY 1354 at Hickman, Kentucky, with Missouri Route A and Route 77 near Dorena, Missouri.

In a news release, the transportation cabinet says the ferry closed around 4:30 p.m. Thursday, and there is no estimated timeline for when it will reopen.

KYTC notes that the ferry normally has to close when the gauge at Cairo, Illinois, surpasses 44 feet.

To check on the ferry's operating status, drivers can call 731-693-0210 or check the ferry's official Facebook page.

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