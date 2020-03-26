Dr. Brad Housman, the chief medical officer at Baptist Health Paducah, answered your COVID-19 questions on Local 6 Today Thursday morning.
You can watch a replay in the video above.
For the latest information on COVID-19, click here.
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...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE OHIO RIVER IN INDIANA... KENTUCKY...ILLINOIS... AT NEWBURGH DAM, MOUNT VERNON, J.T. MYERS DAM, SHAWNEETOWN, GOLCONDA, SMITHLAND DAM, PADUCAH, OLMSTED LOCK AND DAM, AND CAIRO .THE OHIO RIVER CONTINUES TO RISE. IT IS FORECAST TO CREST AT NEWBURGH TODAY, MOUNT VERNON TOMORROW, FROM J.T. MYERS TO SMITHLAND SATURDAY, AND FROM PADUCAH TO CAIRO SUNDAY. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... SAFETY MESSAGE... NEVER DRIVE CARS...TRUCKS OR SPORT UTILITY VEHICLES THROUGH FLOODED AREAS. THE WATER MAY BE TOO DEEP TO ALLOW SAFE PASSAGE. NEVER ALLOW CHILDREN TO PLAY IN OR NEAR FLOOD WATERS. STAY TUNED TO NOAA WEATHER RADIO OR YOUR LOCAL MEDIA FOR FURTHER STATEMENTS AND POSSIBLE UPDATED FORECASTS. ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT HTTP://WWW.CRH.NOAA.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=PAH /LOWER CASE/ && THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE OHIO RIVER AT PADUCAH * UNTIL FURTHER NOTICE. * AT 11:00 AM THURSDAY THE STAGE WAS 43.8 FEET. * FLOOD STAGE IS 39.0 FEET. * MODERATE FLOODING IS OCCURRING AND MODERATE FLOODING IS FORECAST. * FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE RISING TO NEAR 45.0 FEET BY SUNDAY MORNING THEN BEGIN FALLING. * IMPACT...AT 47.0 FEET...PROPERTY DAMAGE BEGINS ON THE THE ILLINOIS AND KENTUCKY SIDES OF THE RIVER. &&
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