Daniel Bell
McCracken County Jail

FLOYD COUNTY, KY -- A McCracken County Jail inmate who escaped over the weekend was captured in eastern Kentucky on Tuesday.

35-year-old Daniel Bell of Paintsville, Kentucky, stole a pickup truck Sunday while working at Brooks Stadium.

On Tuesday, he was involved in a chase with the Floyd County Sheriff's Department.

The chase started in Prestonburg and ended in Paintsville with the arrest of Bell.

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