...HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO
8 PM CDT THIS EVENING...
* TEMPERATURE...EXPECT HEAT INDEX VALUES TO REACH 105 DEGREES AND
PEAK NEAR 110 DEGREES ON THIS AFTERNOON INTO THE EARLY EVENING
HOURS.
* IMPACTS...THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH
HUMIDITY VALUES WILL LEAD TO AN INCREASED RISK OF HEAT RELATED
STRESS AND ILLNESS. THE VERY YOUNG, THE ELDERLY, THOSE WITHOUT
AIR- CONDITIONING AND THOSE PARTICIPATING IN STRENUOUS OUTDOOR
ACTIVITIES WILL BE THE MOST SUSCEPTIBLE. CAR INTERIORS WILL
ALSO REACH LETHAL TEMPERATURES IN A MATTER OF MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DRINK PLENTY OF FLUIDS...STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM...STAY
OUT OF THE SUN...AND CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS. TAKE
EXTRA PRECAUTIONS...IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE...RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING.
KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT STROKE.
WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN POSSIBLE.
HEAT STROKE IS AN EMERGENCY...CALL 9 1 1.
&&
...DANGEROUS HEAT AND HUMIDITY TODAY INTO TUESDAY...
VERY OPPRESSIVE CONDITIONS ARE LIKELY TODAY ACROSS SOUTHEAST
MISSOURI, THE PURCHASE AREA OF KENTUCKY, AND ALONG AND WEST OF
INTERSTATES 24 AND 57 IN SOUTHERN ILLINOIS. A HEAT ADVISORY IS
ALREADY IN EFFECT FOR THIS AREA.
THE FORECAST FOR TODAY IS CHALLENGING BECAUSE OF ONGOING SHOWERS
AND STORMS THIS MORNING. HIGH TEMPERATURES WILL BE DEPENDENT ON
HOW QUICKLY THE RAIN EXITS THE AREA AND CLOUDS CLEAR OUT. IF WE
CLEAR OUT MORE QUICKLY, THEN HEAT INDICES COULD REACH WELL ABOVE
110 DEGREES. IF CONFIDENCE INCREASES IN THIS SCENARIO, AN UPGRADE
TO AN EXCESSIVE HEAT WARNING MAY BE NEEDED. IN ADDITION, AN AREAL
EXPANSION MAY ALSO BE NEEDED TO THE EXISTING ADVISORY, IF THE
RAIN AND CLOUDS MOVE OUT SOONER THAN EXPECTED.
MAINLY DRY AND VERY MILD CONDITIONS ARE EXPECTED TONIGHT. LOW
TEMPERATURES ARE FORECAST TO BE IN THE UPPER 70S OVER MOST OF THE
REGION, AND SOME LOCATIONS MAY NOT DROP BELOW 80. WITH THIS QUICK
START, TEMPERATURES ON TUESDAY COULD SOAR INTO THE MIDDLE 90S
WITH HEAT INDICES OF AT LEAST 105, AND POSSIBLY 110 OR MORE, BY
AFTERNOON, DEPENDING ON THE AREAL EXTENT OF ANY THUNDERSTORM
ACTIVITY. ANOTHER HEAT ADVISORY OR EXCESSIVE HEAT WARNING MAY BE
NEEDED FOR SOME PORTION OF THE REGION ON TUESDAY.
RELIEF IS ON THE WAY, AS A COLD FRONT IS FORECAST TO MOVE
SOUTHEAST THROUGH THE REGION TUESDAY. SCATTERED TO NUMEROUS
THUNDERSTORMS ARE EXPECTED TO DEVELOP AHEAD OF THE FRONT IN THE
HEAT AND HUMIDITY OF THE AFTERNOON, SO THE WORST CONDITIONS
TUESDAY MAY ONLY LAST FOR A FEW HOURS.
BEING ACTIVE IN A HOT ENVIRONMENT PUTS ADDED STRESS ON THE BODY
WHICH COULD LEAD TO HEAT-RELATED ILLNESS. FOR ADDITIONAL HEAT
SAFETY TIPS AND RESOURCES, VISIT WEATHER.GOV/SAFETY/HEAT.