Free fresh produce at Paducah Cooperative Ministry

...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVER IN INDIANA...
KENTUCKY...ILLINOIS...MISSOURI...
OHIO RIVER AT OWENSBORO...NEWBURGH DAM...EVANSVILLE...MOUNT VERNON...
J.T. MYERS DAM...SHAWNEETOWN...GOLCONDA...SMITHLAND DAM...PADUCAH...
OLMSTED LOCK AND DAM...CAIRO
.WATER LEVELS CONTINUE TO RISE ON THE OHIO RIVER FROM OWENSBORO, KENTUCKY
ALL THE WAY DOWN TO CAIRO, ILLINOIS. MINOR FLOODING IS OCCURRING AT MOST
LOCATIONS WITH MODERATE FLOODING FORECAST AT MANY POINTS FROM SHAWNEETOWN
DOWN TO CAIRO. THE ONLY RIVER POINT THAT IS EXPECTED TO TOUCH MAJOR STAGE
CRITERIA IS OLMSTED DAM. EACH LOCATION IS CURRENTLY FORECAST TO CREST IN
THE MIDDLE OF NEXT WEEK. ADJUSTMENTS TO THESE FORECASTS ARE POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SAFETY MESSAGE...
NEVER DRIVE CARS...TRUCKS OR SPORT UTILITY VEHICLES THROUGH FLOODED
AREAS. THE WATER MAY BE TOO DEEP TO ALLOW SAFE PASSAGE. NEVER ALLOW
CHILDREN TO PLAY IN OR NEAR FLOOD WATERS. STAY TUNED TO NOAA WEATHER
RADIO OR YOUR LOCAL MEDIA FOR FURTHER STATEMENTS AND POSSIBLE UPDATED
FORECASTS.
ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT
HTTP://WWW.CRH.NOAA.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=PAH /LOWER CASE/
&&
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE OHIO RIVER AT PADUCAH
* UNTIL FURTHER NOTICE.
* AT 12:00 PM FRIDAY THE STAGE WAS 45.6 FEET.
* FLOOD STAGE IS 39.0 FEET.
* MODERATE FLOODING IS OCCURRING AND MODERATE FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE RISING TO NEAR 47.0 FEET BY
THURSDAY MORNING, THEN HOLD NEARLY STEADY.
* IMPACT...AT 47.0 FEET...PROPERTY DAMAGE BEGINS ON THE THE ILLINOIS
AND KENTUCKY SIDES OF THE RIVER.
&&