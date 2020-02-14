Free fresh produce at Paducah Cooperative Ministry

1 of 5

PADUCAH -- Fresh produce will be given away for free at Paducah Cooperative Ministry on Friday.

Carrots, cabbage, potatoes, onions, and more are available.

Anyone is invited to pick up a bag of food, all you have to do is give them your signature.

Paducah Cooperative Ministry is located at 402 Legion Drive in Paducah.

Food will be given away until it is all gone.

Tags