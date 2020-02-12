James Bullard memorial photo

MCCRACKEN COUNTY, KY -- Funeral arrangements have been made for James Bullard.

He was a firefighter with the Concord Fire Department who died over the weekend.

A visitation will be held from 5 p.m. - 8 p.m. on Friday, February 14th, at Hughes Funeral Home located at 2975 Old Husbands Road.

A funeral will start at 11 a.m. on Saturday, February 15, also at Hughes Funeral Home.

Bullard will be buried at Liberty Church following the funeral.