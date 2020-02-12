fetal remains burial

SOUTH BEND, IN (WNDU) — The remains of more than 2,400 fetuses were laid to rest in Indiana Wednesday.

The remains were discovered at the home of a well-known abortion doctor, Dr. Ulrich Klopfer, who died in September.

Wednesday's service comes five months after relatives came across the preserved fetuses stacked in his garage.

Over 2,000 fetal remains found at ex-abortion doctor's home

More remains were later found in a trunk of a car.

Officials find more fetal remains connected to late doctor
Indiana Attorney General Curtis Hill at burial

Indiana Attorney General Curtis Hill says Indiana law requires burial or cremation of human remains resulting from an abortion. "The shocking discovery of 2,411 medically preserved fetal remains in Illinois, left in the garage and the truck of the car, was horrifying to anyone with normal sensibilities,” Hill says.

"We have identified a burial site, with the purpose to memorialize these 2,411 unborn, keeping them together in rest, each of them connected by their common fate,” Hill says. "Each of these 2,411 was a life, a life that was terminated and each life deserves to be secure in a final resting place with dignity and respect, as should be afforded all human beings."

Officials say the fetuses were aborted at clinics operated by Klopfer in Indiana between 2000 and 2003.

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