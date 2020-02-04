Mary Faulkner

Mary Faulkner

UPDATE: The Marshall County Rescue Squad says Mary Faulkner has been found.

MARSHALL COUNTY, KY -- A golden alert has been issued for a Marshall County woman.

Marshall County Rescue Squad says 70-year-old Mary Faulkner was last seen around 5-6 p.m. Sunday, February 2, at 57 Elliot Street in Gilbertsville.

She is possibly driving a 2018 blue Hyundai with license plate 063-YKG.

If you know here whereabouts, or think you see her, call your local law enforcement.