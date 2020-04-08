FRANKFORT, KY — Gov. Andy Beshear has announced new executive orders during his COVID-19 briefing Wednesday. Beshear also announced a state park in west Kentucky be used to quarantine health care workers.

Beshear says the first state park that will be used to quarantine health care workers will be Kentucky Dam Village in Gilbertsville.

Announcing new executive orders, the governor says Kentucky will add a new retail restriction to halt door-to-door solicitations. Beshear said "that's the honeybee method" that Kentuckians need to avoid — meaning door to door sales and fundraising can potentially spread the novel coronavirus from house to house, like a bee spreads pollen from flower to flower.

The new executive order will also call for only one person per household to visit essential businesses at one time. There are exceptions for households in which one adult is caring for children and cannot leave them at home alone, as well as for people with disabilities who cannot go to the store without a guardian/assistance.

The governor says Kentucky will also renew the executive order to allow Kentuckians to get 30-day refills on prescriptions. That action helps people limit their trips to pharmacies.

Beshear says 204 new cases of COVID-19 were confirmed in Kentucky on Wednesday. The total number of positive novel coronavirus tests in the state so far now stands at 1,346.

Kentuckians who have questions about the coronavirus can call the state hotline at 1-800-722-5725. To see the latest updates from the state, click here.

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