Douglas Becker 2017

GRAVES COUNTY, KY — A man who broke into into a Graves County home and threatened the family inside has been sentenced to 10 years in prison.

Douglas Becker was sentenced Tuesday after agreeing to the 10-year sentence in December as part of a plea agreement.

Becker walked into the Symsonia home on Nov. 10, 2017, and threatened the couple and their infant daughter with a gun. Becker was on the run from law enforcement after the incident, and he was found and arrested the next day.

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