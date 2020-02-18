...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
ILLINOIS...KENTUCKY...MISSOURI...
OHIO RIVER AT SMITHLAND DAM...PADUCAH...OLMSTED LOCK AND DAM
AND CAIRO
.RIVER LEVELS FROM SMITHLAND DAM TO CAIRO ARE CRESTING OR
NEAR CREST AT THIS TIME. MINOR TO MODERATE FLOODING IS
OCCURRING OR FORECAST TO DEVELOP AT LOCATIONS EXCEPT OLMSTED DAM,
WHICH IS EXPERIENCING MAJOR FLOODING. EXTENDED CRESTS ARE EXPECTED DUE
TO HIGH VOLUME WATER RELEASES FROM THE TENNESSEE AND CUMBERLAND RIVERS.
WATER LEVELS WILL REMAIN ABOVE FLOOD STAGE FOR THESE LOCATIONS THROUGH
MOST OF THE REMAINDER OF FEBRUARY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SAFETY MESSAGE...
NEVER DRIVE CARS...TRUCKS OR SPORT UTILITY VEHICLES THROUGH FLOODED
AREAS. THE WATER MAY BE TOO DEEP TO ALLOW SAFE PASSAGE. NEVER ALLOW
CHILDREN TO PLAY IN OR NEAR FLOOD WATERS. STAY TUNED TO NOAA WEATHER
RADIO OR YOUR LOCAL MEDIA FOR FURTHER STATEMENTS AND POSSIBLE UPDATED
FORECASTS.
ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT
HTTP://WWW.CRH.NOAA.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=PAH /LOWER CASE/
&&
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE OHIO RIVER AT PADUCAH
* UNTIL FURTHER NOTICE.
* AT 11:00 AM TUESDAY THE STAGE WAS 47.6 FEET.
* FLOOD STAGE IS 39.0 FEET.
* MODERATE FLOODING IS OCCURRING AND MODERATE FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...THE RIVER IS NEAR CREST AND WILL REMAIN AT NEARLY THE
SAME WATER LEVEL THROUGH FRIDAY. THE RIVER IS THEN FORECAST TO FALL,
DROPPING BELOW FLOOD STAGE DURING THE LATE EVENING OF FEBRUARY 28.
* IMPACT...AT 47.0 FEET...PROPERTY DAMAGE BEGINS ON THE THE ILLINOIS
AND KENTUCKY SIDES OF THE RIVER.
&&