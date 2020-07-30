Barlow Shooting

GRAVES COUNTY, KY — The Graves County Sheriff's Office says they are currently investigating a shooting that happened Thursday morning on KY 1710 just east of Mayfield. 

Deputies say a suspect was injured in the shooting and is currently being treated at a local hospital. 

Deputies also say the public is not in danger at this time. 

Local 6 will keep you updated as more information is released. 

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