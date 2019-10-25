Checkpoints

PADUCAH— The Paducah Police Department has released a list of possible traffic safety checkpoints for the 2019 holiday season. 

  • 1400-1600 block of Lone Oak Road
  • 3000-4000 block of Park Avenue
  • 3500-3700 block of Clark's River Road

Paducah Police say the locations were chosen due to the high amount of crashes and other traffic issues that occur there. 

The checkpoints will take place during evening hours. 