...SOAKING RAINS EXPECTED ACROSS PARTS OF THE QUAD STATE REGION
TODAY...
.AN INTENSE LOW PRESSURE SYSTEM WILL MOVE ACROSS THE QUAD STATE
REGION TODAY. LOCALLY HEAVY RAINFALL ASSOCIATED WITH THIS SYSTEM
MAY PRODUCE THE POTENTIAL FOR FLASH FLOODING ACROSS THE AREA THIS
MORNING.
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 PM CDT THIS
AFTERNOON...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF SOUTHERN ILLINOIS, WESTERN KENTUCKY, AND SOUTHEAST
MISSOURI, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN SOUTHERN ILLINOIS,
ALEXANDER, JOHNSON, MASSAC, POPE, PULASKI, AND UNION. IN
WESTERN KENTUCKY, BALLARD, CALLOWAY, CARLISLE, FULTON, GRAVES,
HICKMAN, LIVINGSTON, MARSHALL, AND MCCRACKEN. IN SOUTHEAST
MISSOURI, BOLLINGER, BUTLER, CAPE GIRARDEAU, MISSISSIPPI, NEW
MADRID, SCOTT, AND STODDARD.
* UNTIL 1 PM CDT THIS AFTERNOON
* PERSISTENT RAINFALL THROUGH THE MORNING, COMBINED WITH SHORT
PERIODS OF MORE EFFICIENT AND INTENSE RAINFALL RATES, MAY LEAD
TO LOCALIZED FLASH FLOODING IN THE WATCH AREA.
* LOOK FOR GRADUAL RISES IN WATER LEVELS IN SMALL DITCHES,
STREAMS, AND CREEKS THROUGH THE MIDNIGHT HOUR. MORE INTENSE
RAINFALL RATES EARLY THIS MORNING WILL CAUSE MORE RAPID
FLOODING OF LOW LYING AREAS AND POORLY DRAINED URBAN AREAS. ANY
THUNDERSTORM DEVELOPMENT COULD WORSEN RAINFALL AMOUNTS IN
ISOLATED LOCATIONS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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