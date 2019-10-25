CAPE GIRARDEAU, MO — The Cape Girardeau, Missouri, Police Department says human remains were found in the city Friday.

Police were called at 1:07 p.m. Friday to the 800 block of Jefferson Avenue after receiving a report that a body may have been found in the alleyway the runs north toward Good Hope Street.

A police department news release says the human remains were found in some dense brush near a fence line. Police say the remains appear to be a man's body, but decomposition is so advanced that testing will need to be done to identify the person.

Investigators say they found no signs of foul play at the scene, but the death will be thoroughly investigated.

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