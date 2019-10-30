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One lane is open to traffic on I-24 east near the 20 mile marker in Marshall County after a semitrailer caught fire Wednesday night. 

The Kentucky Transportation Cabinet says drivers should still consider detouring along U.S. 68 and U.S. 62 from exit 16 to exit 27 to avoid traffic delays. 

KYTC says the truck fueled up near Marion, Illinois, but the fuel cap was either left open or popped off. Cabinet spokesman Keith Todd says diesel fuel spilled along the roadway leading up to the site of the fire, and KYTC personnel are spreading sand on the roadway to improve traction for drivers traveling through the crash site. 

MARSHALL COUNTY, KY — Both lanes of Interstate 24 east are blocked near the 20 mile marker in Marshall County Wednesday evening due to a semitrailer fire. 

The Kentucky Transportation Cabinet says drivers should detour by taking exit 16 to U.S. 68 North, then take U.S. 62 east to exit 27 at Calvert City, Kentucky. 

KYTC issued the alert about the crash around 7:13 p.m. Wednesday. 

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