...COLD AND BREEZY WEATHER FOR HALLOWEEN...
HALLOWEEN WILL INCLUDE A WINTER CHILL THIS YEAR, AS SOME OF THE
COLDEST WIND CHILL VALUES OF THE SEASON ARE EXPECTED DURING THE
AFTERNOON AND EVENING HOURS. TEMPERATURES WILL FALL FROM THE UPPER
30S AND LOWER 40S DURING THE MIDDLE OF THE AFTERNOON INTO UPPER
20S TO LOWER 30S BY LATE EVENING. GUSTY WINDS OF UP TO 25 TO 30
MPH AT TIMES ARE ALSO EXPECTED. WIND CHILL TEMPERATURES WILL FALL
INTO THE MIDDLE TO UPPER 20S DURING THE LATE AFTERNOON AND
EVENING. THOSE OUT TRICK-OR-TREATING SHOULD BE PREPARED FOR
WINTER-LIKE TEMPERATURES.
...WIDESPREAD HARD FREEZE POSSIBLE THURSDAY NIGHT...
...FREEZE WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THURSDAY EVENING THROUGH
FRIDAY MORNING...
* TEMPERATURE...TEMPERATURES WILL FALL BELOW FREEZING BY LATE
EVENING THURSDAY, WITH OVERNIGHT LOWS IN THE MIDDLE TO UPPER
20S. READINGS WILL REMAIN BELOW FREEZING UNTIL MID MORNING
FRIDAY.
* IMPACTS...THESE TEMPERATURES WILL KILL ANY UNPROTECTED
VEGETATION, AND THIS WILL LIKELY END THE GROWING SEASON.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FREEZE WATCH MEANS SUB-FREEZING TEMPERATURES ARE POSSIBLE.
THESE CONDITIONS COULD KILL CROPS AND OTHER SENSITIVE VEGETATION.
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