I-24 crash

UPDATED 4:40 P.M.

MCCRACKEN COUNTY, KY -- The Kentucky Transportation Cabinet says the eastbound lanes of Interstate 24 will be closed for a time Wednesday evening on the McCracken County side of the Ohio River bridge that connects to Metropolis, Illinois.

The roadway was blocked for a time earlier in the day after a car and a semitrailer crashed between the 2 and 3 mile markers. Crews were eventually able to reopen both lanes, while crews continued working to remove food products from the overturned semi. Once that is done, work will begin to pull the semi out of the embankment that it crashed into.

As of 4:40 p.m., the transportation cabinet says a crews has continued offloading the semi's cargo. That work is expected to be complete around 7 p.m. or later, the cabinet says.

Fuel is leaking from the truck's tanks, the cabinet says, so the semi will need to be removed from the embankment as soon as possible once all cargo has been removed.

As of the 4:40 p.m. update, KYTC spokesman Keith Todd the "best estimate" is that the roadway will need to be closed again sometime after 7:30 p.m., so a recovery team can remove the truck.

During the closure, those in cars can self-detour via the U.S. 45 Ohio River “Brookport” Bridge to avoid a backup.

Semis and other large vehicles cannot use the Brookport Bridge, as it has a 15-ton load limit, an 8-foot vehicle width restriction and a 9.5-foot height restriction.

Semis were seen crossing the Brookport Bridge earlier in the day.

We will be updating this story as new information comes in.

I-24 crash map