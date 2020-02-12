...THE FLASH FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 930 PM CST FOR
SOUTHEASTERN MASSAC...CALLOWAY...LIVINGSTON...SOUTHERN CRITTENDEN...
CALDWELL...MARSHALL...SOUTHEASTERN MCCRACKEN...WESTERN TRIGG...
SOUTHWESTERN HOPKINS...GRAVES AND LYON COUNTIES...
AT 539 PM CST, DOPPLER RADAR AND AUTOMATED GAUGES INDICATED RAIN
CONTINUING ACROSS THE WARNED AREA. FLASH FLOODING IS ALREADY
OCCURRING. NUMEROUS REPORTS OF CREEKS AND STREAMS AND DITCHES
RUNNING AT FULL CAPACITY, MAY LEAD TO ADDITIONAL FLASH FLOODING.
HAZARD...FLASH FLOODING CAUSED BY HEAVY RAIN.
SOURCE...RADAR AND AUTOMATED GAUGES.
IMPACT...FLOODING OF SMALL CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS,
HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS WELL AS OTHER DRAINAGE
AND LOW LYING AREAS.
SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
PADUCAH, MURRAY, MAYFIELD, PRINCETON, BENTON, MARION, DAWSON SPRINGS,
CALVERT CITY, EDDYVILLE, REIDLAND, LONE OAK, LAND BETWEEN THE LAKES
AREA, BROOKPORT, SALEM, LEDBETTER, CRESWELL, LYNNVILLE, SEDALIA,
FARMERSVILLE AND WEST PADUCAH.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
BE ESPECIALLY CAUTIOUS AT NIGHT WHEN IT IS HARDER TO RECOGNIZE THE
DANGERS OF FLOODING.
EXCESSIVE RUNOFF FROM HEAVY RAINFALL WILL CAUSE FLOODING OF SMALL
CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS
WELL AS OTHER DRAINAGE AREAS AND LOW LYING SPOTS.
PLEASE REPORT FLOODING TO YOUR LOCAL LAW ENFORCEMENT AGENCY WHEN YOU
CAN DO SO SAFELY.
A FLASH FLOOD WARNING MEANS THAT FLOODING IS IMMINENT OR OCCURRING.
IF YOU ARE IN THE WARNED AREA MOVE TO HIGHER GROUND IMMEDIATELY.
RESIDENTS LIVING ALONG STREAMS AND CREEKS SHOULD TAKE IMMEDIATE
PRECAUTIONS TO PROTECT LIFE AND PROPERTY.
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FLASH FLOOD...RADAR AND GAUGE INDICATED
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN INDIANA...
KENTUCKY...ILLINOIS...
OHIO RIVER AT NEWBURGH DAM...MOUNT VERNON...J.T. MYERS DAM...
SHAWNEETOWN...GOLCONDA...SMITHLAND DAM...PADUCAH...OLMSTED LOCK AND
DAM AND CAIRO
.WATER LEVELS CONTINUE TO RISE ON THE OHIO RIVER FROM NEWBURGH
DAM INDIANA ALL THE WAY DOWN TO CAIRO ILLINOIS. MINOR FLOODING IS
IS OCCURRING AT MOST LOCATIONS WITH MODERATE FLOODING FORECAST AT
MANY POINTS FROM SHAWNEETOWN DOWN TO CAIRO. THE ONLY RIVER POINT
THAT IS EXPECTED TO TOUCH MAJOR STAGE CRITERIA IS OLMSTED DAM.
ADJUSTMENTS TO THESE FORECASTS ARE POSSIBLE BASED ON HOW MUCH RAIN
FALLS OVER THE NEXT 48 HOURS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SAFETY MESSAGE...
NEVER DRIVE CARS...TRUCKS OR SPORT UTILITY VEHICLES THROUGH FLOODED
AREAS. THE WATER MAY BE TOO DEEP TO ALLOW SAFE PASSAGE. NEVER ALLOW
CHILDREN TO PLAY IN OR NEAR FLOOD WATERS. STAY TUNED TO NOAA WEATHER
RADIO OR YOUR LOCAL MEDIA FOR FURTHER STATEMENTS AND POSSIBLE UPDATED
FORECASTS.
ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT
HTTP://WWW.CRH.NOAA.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?SMITHLAND
&&
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE OHIO RIVER AT PADUCAH
* UNTIL FURTHER NOTICE.
* AT 12:00 PM WEDNESDAY THE STAGE WAS 42.3 FEET.
* FLOOD STAGE IS 39.0 FEET.
* MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MODERATE FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE RISING TO NEAR 46.0 FEET BY
WEDNESDAY MORNING THE 19TH OF FEBRUARY THEN BEGIN A SLOW FALL.
* IMPACT...AT 47.0 FEET...PROPERTY DAMAGE BEGINS ON THE THE ILLINOIS
AND KENTUCKY SIDES OF THE RIVER.
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...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH LATE TONIGHT...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR ALL OF SOUTHERN ILLINOIS,
SOUTHWEST INDIANA, WESTERN KENTUCKY, AND SOUTHEAST MISSOURI.
* THROUGH LATE TONIGHT
* MODERATE TO OCCASIONALLY HEAVY RAIN WILL CONTINUE ACROSS THE
REGION FOR THE REMAINDER OF THE AFTERNOON BEFORE TAPERING OFF
FROM WEST TO EAST THIS EVENING. THE HEAVIEST RAINS ARE EXPECTED
OVER WEST KENTUCKY, WHERE ANOTHER INCH OR MORE OF RAIN WILL BE
POSSIBLE BEFORE IT COMES TO AN END.
* THE GROUND IS SATURATED, SO ALMOST ALL OF THE RAIN WILL QUICKLY
RUN OFF INTO STREAMS AND RIVERS. WATER WILL CONTINUE TO COLLECT
IN LOW LYING AREAS AND WILL LIKELY SPREAD INTO AREAS THAT ARE
NOT NORMALLY PRONE TO FLOODING. LOW WATER CROSSINGS SHOULD BE
AVOIDED DURING THIS TIME.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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