IL Helps

SPRINGFIELD, IL -- Illinois Gov. JB Pritzker is calling on every licensed healthcare providers to help in the COVID-19 pandemic. 

In a Facebook post, Gov. Pritzker asks licensed healthcare providers to sign up for an alert system so that, in the event of an urgent need, public health officials can ask for immediate assistance. 

Gov. Pritzker says by signing up, licensed healthcare providers will be joining an alert system that will ask providers to use their skills to help in the response to urgent needs in this public health crisis. 

Gov. Pritzker says, "together, we can make a difference — and that difference will save lives."

Here is the link that Gov. Pritzker put in his Facebook post. 

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